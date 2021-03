Antilia case : शरद पवार से मुलाकात के बाद अनिल देशमुख बोले - एंटिलिया केस में NIA को देंगे पूरा सहयोग

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक कार से विस्फोटक वरामद होने का मामला पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है। एंटीलिया केस ( Antilia case ) को लेकर महाराष्ट्र में अचानक सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देश्मुख दिल्ली में उनसे मिले हैं। बताया जा रहा है कि देशमुख गृह मंत्री के पद से हटाए जा सकते हैं।

NIA &ATS are conducting a thorough probe into the cases of an explosive-laden vehicle found near Mukesh Ambani's House & the murder of Mansukh Hiren. State Govt is extending cooperation to NIA. Briefed Pawar Sahab about developments in Mumbai: Maha Minister Anil Deshmukh,in Delhi pic.twitter.com/4MejmWHAU2