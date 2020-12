किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी अचानक पहुंचे गुरुद्वारा रकाबगंज, गुरु तेग बहादुर को किया नमन

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ जहां किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी है। आज एक तरफ किसान संगठनों के नेता दिल्ली बॉर्डर और पंजाब में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की यादव में शहीदी दिवस मना रहे हैं वहीं पीएम नरेंद्र मोदी अचानक दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचकर सबको चौंका दिया है। पीएम ने रविवार की सुबह गुरुद्वारा रकाब गंज का दौरा किया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी और माथा टेका।

In an unscheduled visit today morning, PM Narendra Modi visited Gurudwara Rakab Ganj Sahib in Delhi and paid tributes to Guru Teg Bahadur for his supreme sacrifice. pic.twitter.com/5kbtyGZ6rF