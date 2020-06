Amit Shah बोले- Delhi में जलाई के अंत तक नहीं होंगे Corona के 5.5 लाख मामले

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( coronavirus in Delhi ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना ( Coronavirus ) के तेजी से फैलते संक्रमण का ही नतीजा है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया( Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia ) ने पिछले दिनों कहा था कि राजधानी में 31 जुलाई कोविड मरीजों ( Covid Patients ) की संख्या बढ़कर 5.5 लाख हो जाएंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) ने मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) के अनुमान को गलत ठहराया है। अमित शाह ( Amit Shah ) ने कहा है कि दिल्ली में स्थिति यहां तक नहीं पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ( Central Goverment ) ने निवारक उपायों पर जोर दिया है, इसलिए नतीजे बेहतर रहेंगे।

CM Arvind Kejriwal ने बताई Delhi में महामारी की वजह, विदेशों से आए 35 हजार लोगों से फैला Corona

After Delhi Deputy CM made a statement that by July 31 we will have 5.5 lakh COVID19 cases in Delhi...there was fear. I am sure now we will not reach that stage: Home Minister Amit Shah to ANI pic.twitter.com/ctvnuvtHQu