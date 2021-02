Amit Shah ने ग्लेशियर फटने को बताया बड़ी घटना, सीएम रावत को दिया हर संभव मदद का भरोसा

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की घटना को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घटना बताया है। इस बारे में उन्होंने प्रदेश के सीएम टीएस रावत से बातचीत की है। उन्होंने प्रदेश सरकार को आपदा की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

#WATCH | 3 NDRF teams have reached there. More teams are ready to be airlifted to Uttarakhand from Delhi. ITBP jawans are also there. I assure people of Uttarakhand that Modi govt stands with them in this difficult time. All help will be extended: HM Amit Shah pic.twitter.com/lYxOhr8T2Y