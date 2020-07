Amitabh Bachchan और अभिषेक पाए गए कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- देशवासियों की दुआएं आपके साथ

नई दिल्ली। सदी के महानायक और बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव ( Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchaan Corona Positive ) होने की खबर ने सबको हिला कर रख दिया है। फिल्मी दुनिया से लेकर सियासत से जुड़े लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ( Union Minister Dr Harshvardhan ) और नितिन गडकरी ( Union Minister Nitin Gadkari ) ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आपके साथ है और जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है।

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

लोगों से की जांच कराने की अपील

कोरोना टेस्ट पॉजिटिव ( Corona Report Positive ) आने के बाद महानायक और उनके बेटे को नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

अमिताभ ( Amitabh Bachchan ) ने ट्विटर पर लिखा है कि जांच में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। अस्पताल अधिकारियों को सूचना दे रहा है। परिजनों और स्टाफ की भी जांच करा ली गई हैं। उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने यह भी लिखा कि पिछले 10 दिन से मेरे संपर्क में आने वाले लोगों से भी अनुरोध है कि वे भी अपनी जांच करा लें।

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 11, 2020

शांत रहें, घबराएं नहीं

इसके कुछ देर बाद अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर लिखा कि आज मैं और पिता दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम दोनों को हल्के लक्षण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने सभी आवश्यक अधिकारियों को सूचित कर दिया है। हमारे परिवार और कर्मचारियों सभी की जांच करा रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे शांत रहें और घबराएं नहीं। धन्यवाद।

सांस लेने में है दिक्क्त

नानावती अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शनिवार को रात लगभग 10 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि वह स्थिर हैं, लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनकी उम्र और ट्यूबरक्यूलोसिस समेत पिछली बीमारियों को देखते हुए उनकी हालत में सुधार आने में समय लग सकता है।

Dear Amitabh ji, I join the whole Nation in wishing you a quick recovery!



After all, you are the idol of millions in this country, an iconic superstar!



We will all take good care of you. Best wishes for a speedy recovery!@SrBachchan @juniorbachchan #AmitabhBachchan #COVID https://t.co/NHeY7e2mjC pic.twitter.com/CsVKlvCJeG — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 11, 2020

आप हमारे नायक हैं

अमिताभ और अभिषेक बच्चन के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ-साथ विभिन्न नेताओं ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट कर लिखा, ' प्रिय अमिताभ जी, मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना में पूरे राष्ट्र में शामिल होता हूं। आखिरकार, आप इस देश में लाखों लोगों के लिए नायक हैं, एक प्रतिष्ठित सुपरस्टार हैं। हम सभी आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं!'

We all pray for your speedy recovery. — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 11, 2020

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर बिग बी अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

वहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, 'अमिताभ बच्चन जी, आपके जल्द ठीक होने की कामना और प्रार्थना करते हैं।' समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर अभिनेता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने भी ट्वीट कर महानायक अमिताभ बच्चन साहब के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की है।

टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि आपके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप जल्दी ठीक हों।

इसके अलावा अमिताभ और उनके बेटे के ट्वीट के बाद फैन्स भी उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। सभी ट्वीट कर बिग बी को पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं।

बता दें कि बिग-बी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। वह लगातार पोस्ट्स के माध्यम से अपने गोल्डन मेमोरीज शेयर करते रहते हैं। हाल ही में अमिताभ ने बेटे अभिषेक बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने दो फोटोज का एक कोलाज शेयर किया था।

हाल ही में अमिताभ बच्चन की गुलाबो सिताबो फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना लीड रोल में थे। फिल्म में बिग बी के काम को क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

बता दें कि अमिताभ बच्चन ने शनिवार की रात में अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार और स्टाफ का भी कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे आग्रह कि वे भी अपना कोरोना टेस्‍ट करा लें।

It’s sad to hear about @juniorbachchan testing positive for #coronavirus. I pray for your speedy recovery and hope that @SrBachchan and you both recover and return home soon. You are not alone in this fight the entire nation is praying for you and your family. — Syed Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) July 11, 2020

बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।