आंध्र प्रदेश के Vijaywada COVID Centre में आग से 10 की मौत, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने जताया शोक

विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रविवार तड़के एक एक होटल में संचालित किए जा रहे कोविड केयर सेंटर में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम हस्तियों ने इस घटना पर दुख जताया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, "विजयवाड़ा में COVID-19 केयर सेंटर के बारे में दुखद खबर सुनने के बाद शोक की लहर दौड़ गई, जहां एक आकस्मिक आग लगने से लोगों की जान चली गई। मेरे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"

Struck with grief after hearing tragic news about COVID-19 care centre in Vijayawada where an accidental fire caused loss of lives. My thoughts and prayers are with the bereaved families. I wish speedy recovery for the injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) August 9, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, "विजयवाड़ा के एक COVID-19 सेंटर में आग लगने से दुखी हूं। मेरी भावनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। एपी सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी के साथ मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया।"

वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक सीएम ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश के साथ ही घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज देने के आदेश दे दिए हैं।

Anguished by the fire at a Covid Centre in Vijayawada. My thoughts are with those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover as soon as possible. Discussed the prevailing situation with AP CM @ysjagan Ji and assured all possible support. — Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2020

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि रमेश हॉस्पिटल्स नामक एक निजी अस्पताल ने होटल को किराये पर लिया था और यहां पर कोरोना वायरस मरीजों का इलाज किया जा रहा था। हादसे के वक्त होटल में 40 मरीज और 10 स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे।

विजयवाड़ा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य मंत्री वेल्लमपल्ली श्रीनिवास ने घटनास्थल का दौरा कर बचाव कार्यों की निगरानी की और कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि यह दुर्घटना थी या लापरवाही।

बताया जा रहा है कि जिस वक्त स्वर्णा पैलेस नामक होटल में आग लगी, इसमें 40 कोरोना वायरस मरीजों समेत 50 लोग मौजूद थे।

Death toll rises to 10 in the fire that broke out at a #COVID19 facility in Vijayawada today: Vikrant Patil, DCP Vijayawada-II #AndhraPradesh pic.twitter.com/7kKCzX5fZg — ANI (@ANI) August 9, 2020

विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त श्रीनिवास राव ने बताया, "सुबह करीब 5 बजे होटल में आग लगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धुएं के कारण दम घुटने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है।" वहीं, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और यहां भर्ती अन्य मरीजों को पास के अस्पतालों में शिफ्ट किया।

शुरुआती जांच में यह जानकारी सामने आई है कि आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और फिर फैलते हुए पहली मंजिल तक पहुंच गई।

इससे पहले मई में आंध्र प्रदेश में विशाखापटट्नम में एलजी पॉलिमर में हुए गैस रिसाव के कारण 12 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। वहीं हाल ही में शराब की लत के कारण सैनिटाइजर का सेवन कर रहे 12 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।