नई दिल्ली। केंद्र में लोकपाल और महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। अनशन के बीच अन्ना ने रविवार को कहा कि अगर मोदी सरकार अपना वायदा पूरा नहीं करती तो वह अपना पद्म भूषण लौटा देंगे। अन्ना हजारे की इस चेतावनी ने सरकार और देश की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। इससे एक दिन पहले भाजपा का सहयोगी दल शिवसेना खुलकर अन्ना के पक्ष में आ गया। शिवसेना ने अन्ना को अपना समर्थन देते हुए आग्रह किया कि वो भष्ट्राचार के खिलाफ इस आंदोलन को समाजवादी कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की तरह राह पर ले जाएं।

Anna Hazare: I will be returning my Padma Bhushan Award to the President. I did not work for that award, you only gave me that while I was working for social cause & the country. If the country or society is in this condition, then why should I keep that? (03.02.19) pic.twitter.com/bch2mmw08o