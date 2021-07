देश में 67.6 फीसदी लोगों में कोविड के खिलाफ बनी एंटीबॉडी, 40 करोड़ को अभी भी खतरा: सीरो सर्वे

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के खिलाफ तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी 40 करोड़ से अधिक लोगों पर अभी भी कोविड का खतरा बना हुआ है। हालांकि, अच्छी बात ये है कि देश में दो तिहाई (67.6 फीसदी) लोगों में कोविड के खिलाफ एंडीबॉडी बन गई है।

ये खुलासा सीरो सर्वे में हुआ है। देशभर में किए गए सीरोलॉजिकल सर्वे में 67.6 फीसदी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 67.6 फीसदी लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और उनके शरीर में कोविड के खिलाफ एंडीबॉडी विकसित हो चुकी है।

मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देशभर में किए गए सीरो सर्वे में 67.6 फीसदी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि यह सर्वे जून-जुलाई में की गई है।

सर्वे में 6-17 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल

आपको बता दें कि इस बार सीरो सर्वे में बच्चों को भी शामिल किया गया था। क्योंकि कोविड के तीसरी लहर का असर बच्चों पर अधिक होने की बात कही जा रही है। ICMR के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने बताया कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण जून-जुलाई में 21 राज्यों के 70 ज़िलों में आयोजित किया गया।

चौथे चरण में 6-17 वर्ष की आयु के बच्चों को भी शामिल किया गया था।। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में शामिल किए गए स्वास्थ्य कर्मियों में 85 प्रतिशत में SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों में 10 प्रतिशत को अब तक टीका नहीं लगा है।

More importantly, a third of the population did not have antibodies i.e 40 crore of the population of the country is still vulnerable: ICMR DG Dr Balram Bhargava on Fourth National Serosurvey for Covid-19 pic.twitter.com/HrmO3z13nw