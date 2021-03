सेना में कैप्टन बनने के बाद वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री से मिले अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर को टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनाया गया है। बुधवार को उनका प्रोमोशन करते हुए उन्हें यह मानद उपाधि दी गई। इस दौरान गुरुवार को अनुराग ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। उन्हें कल प्रादेशिक सेना में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया था।

Delhi: MoS Finance & Corporate Affairs Anurag Thakur paid a courtesy call to Finance Minister Nirmala Sitharaman and Defence Minister Rajnath Singh.



He was promoted to the rank of Captain in the Territorial Army, yesterday. pic.twitter.com/2DEZU1tAqL