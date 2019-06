पाक के दावे पर बोले सेना प्रमुख बिपिन रावत, कैसे मान लें बंद हो गए POK में मौजूद आतंकी कैंप

नई दिल्ली। पाकिस्तान की ओर से अंतरराष्ट्रीय दबाव और एयर स्ट्राइक के बाद PoK में बंद किए गए आतंकी कैंपों के दावे पर भारतीयन सेना प्रमुख बिपिन रावत ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सेना प्रमुख रावत ने कहा है कि हम कैसे मान लें कि POK में पाकिस्तान ने आंतकी कैंपों को बंद कर लिया है। इस बात का क्या सबूत है कि अब वहां कोई भी कैंप मौजूद नहीं।



दरअसल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उन रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्‍तान ने बालाकोट जैसी एक और एयरस्‍ट्राइक के डर से पीओके में चल रहे आतंकी कैंप्‍स को बंद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाक ने यह कदम तब उठाया है जब भारत की ओर से एक डॉजियर के जरिए लगातार अंतरराष्‍ट्रीय मंचों के माध्‍यम से पाक पर दबाव बनाया जा रहा है।

No way to verify if PoK terror camps closed, will continue to maintain strict vigil: Gen Rawat



Read @ANI story | https://t.co/DsJpKUWJ2K pic.twitter.com/25xWIent89