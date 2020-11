गैंगस्टर के साथ मिलकर ASI ने रची साजिश, पैसे न देने पर जान से मारने की दी थी धमकी

नई दिल्ली। किसी अपराध में अगर कानून के रखवाले ही शामिल हों तो आम जनता को

न्याय मिलना उतना ही कठिन हो जाता है। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपये की जबरन वसूली के मामले में अपने ही विभाग के सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है।

इसकी गिरफ्तारी डीसीपी साउथ की टीम ने की है। उसके खिलाफ पूरे सबूत एकत्र किए गए और मौका देखकर गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर एक बिल्डर से 2 करोड़ रुपए देने की मांग का आरोप था।

An assistant sub-inspector of Delhi Police along with his associates have been arrested by DCP South Delhi's team for allegedly trying to extort Rs 2 crores from a builder: Delhi Police