औरंगाबाद में मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस (coronavirus ) की प्रकोप से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के औरंगाबाद (Aurangabad ) में घटी घटना से हड़कंप मच गया है। बतया जा रहा है कि पटरी पर सोए प्रवासी मजदूर के ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना से हड़कंप मच गया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए हर संभव सहायत प्रदान करने की बात कही है।

16 प्रवासी मजदूरों की मौत

जानकारी के मुताबिक, आज तड़के करमाड पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र में कई प्रवासी मजदूर ट्रेन की पटरी पर सोए थे। तभी एक मालगाड़ी वहां से गुजरी, जिसमें 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। कहा ये भी जा रहा है कि यह मालगाड़ी खाली थी। वहीं, इस हादसे में तीन लोग सुरक्षित बच गए हैं। वहीं, इस घटना को लेकर रेलवे का कहना है कि लोको पायलट ने पटरी पर सोए लोगों को देखा, लेकिन जब तक ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई तब तक यह हादसा हो गया। इधर, घटना में घायल लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

मध्य प्रदेश के रहने वाले थे सभी मजूदर

वहीं, इस घटना को लेकर औरंगाबाद एसपी मोक्षदा पाटिल ने बताया कि सभी मजदूर जालना स्थित एक कंपनी में काम करते थे। लॉकडाउन के कारण ये सभी भुसावल जाकर ट्रेन पकड़ने वाले थे। मध्य प्रदेश के रहने वाले ये मजदूर 45 किलोमीटर चलने के बाद थक गए थे और वहीं पटरी पर ही लेट गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। वहीं, घटना के बाद जांच के लिए कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक पर रोटियां बिखरीं हुई थी, जो मजदूर खाने के लिए लाए थे। एक अधिकारी का कहना है कि जब तक मजदूर संभलने की कोशिश किए तब तक यह हादसा हो गया।

