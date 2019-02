अयोध्या विवाद में नया मोड: केंद्र के भूमि अधिग्रहण एक्ट को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में अब एक और नया मोड आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चौंकाने वाला दावा किया गया है। याचिका में अयोध्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 की वैधता पर ही सवाल उठाया गया है। इसके साथ ही इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम को रद्द करने की मांग की गई है। केंद्र की अर्जी को भी इस याचिका में चुनौती दी गई है।

A plea filed in Supreme Court challenging the Constitutional validity of 'The Acquisition of Certain Area At Ayodhya Act, 1993'.