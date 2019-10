अयोध्या विवाद: तय समय से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई पूरी हो गई है। बुधवार को इस सुनवाई का 40वां और अंतिम दिन था। हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा, राम जन्मभूमि न्यास की ओर से दलीलें रखी गईं तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन ने अपनी दलीलें रखीं। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इससे पहले हिंदू पक्षकारों की ओर से दलीलें समाप्‍त होने के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ के सामने अपना पक्ष रखा। वरिष्‍ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि हिंदू पक्षकारों ने कुरान के हवाले से जो दलीलें दी हैं वो आधारहीन हैं। राजीव धवन ने कहा कि हम अपनी जमीन पर कब्जा वापस चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि जिन कागजातों की बात हो रही है उसके चार-चार मतलब हैं। पहला उर्दू, फिर हिंदी जो जिलानी की तरफ से हुआ, फिर एक हिंदी जो हाईकोर्ट जस्टिस अग्रवाल की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि 2017 में चौथा ट्रांसलेशन हुआ।

Senior advocate Dr Rajiv Dhavan appearing for one of the Muslim parties in #AyodhyaCase in Supreme Court says, Hindu Mahasabha has variations in their submissions in the case. https://t.co/kuUJPLx1CK