अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने बताया विराधाभासी, पुनर्विचार की मांग करेंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को देश के बहुप्रतिक्षित अयोध्‍या केस में अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने अयोध्या विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी गई। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड को भी अयोध्‍या में वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का फैसला दिया।

अयोध्या विवाद: रामजन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन, ट्रस्ट को दिया मंदिर निर्माण का अधिकार

Zafaryab Jilani, All India Muslim Personal Law Board: Respect the verdict but the judgement is not satisfactory. There should be no demonstration of any kind anywhere on it. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/g956DuJ5sB