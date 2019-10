नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना बालाकोट एयर स्‍ट्राइक में पाकिस्‍तानी साजिशों को नाकाम करने वाले जांबाज पायलटों की सम्मान करने जा रही है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर जांबाज स्कवॉड्रनों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की स्क्वॉड्रन 51 को भी सम्मान दिया जाएगा।

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया 27 फरवरी को पाकिस्तान के हवाई हमले को ध्वस्त करने और पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए सम्मानित करेंगे।

The number 9 squadron whose Mirage 2000 fighter aircraft carried out the Balakot aerial strikes on February 26 during 'Operation Bandar', also to be awarded unit citation. https://t.co/8yL6uWaWa9

मिंटी अग्रवाल की यूनिट को भी सम्मान

विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तरफ से यह अवॉर्ड कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन सतीश पवार लेंगे। साथ ही बालाकोट एयर स्‍ट्राइक को अंजाम देने वाले स्क्वॉड्रन 9 के मिराज 2000 को भी सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि स्क्वॉड्रन 9 के मिराज 2000 से बालाकोट में बम गिराए गए थे।

वहीं पाकिस्तान का हमला नाकाम करने में स्क्वॉड्रन मिंटी अग्रवाल के सिग्नल यूनिट 601 को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि मिंटी अग्रवाल पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका अदा की थी।

Squadron Leader Minty Agarwal’s 601 Signal unit to be awarded the unit citation for their role in Balakot aerial strikes and for thwarting the aerial attack by Pakistan on February 27. (file pic) pic.twitter.com/Lvih07Ud7P