नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले खबर है कि राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर यादव ने दावा किया है। जवाहर यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि 'कल अहमद पटेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ रहे थे कि पार्टी कहां गई? आज पता चला है कि पार्टी बैंकॉक चली गई है।

विदेश जाने पर उठे सवाल

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शनिवार की शाम राहुल गांधी फ्लाइट से बैंकाक के लिए रवाना हो गए। हालांकि, विदेश जाने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। राहुल गांधी इससे पहले भी चुनाव से पहले अपने विदेश दौरे पर जा चुके हैं। इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले 2015 में भी उनके बैंकॉक दौरे को लेकर सवाल खड़े किए गए थे।

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी कर रहे ट्रेंड

राहुल गांधी के बैंकॉक जाने की खबर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड में है। राहुल गांधी के बैंकॉक जाने पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, आप सोच रहे हैं कि बैंकॉक क्यों ट्रेंड कर रहा है।

Just in case you are wondering why is Bangkok trending... https://t.co/1uhgdvaXqZ