कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ, 7 जनवरी तक ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले आने के बाद 7 जनवरी तक यूके से आने और यूके की ओर जाने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले यह प्रतिबंध 31 दिसंबर तक था। निलंबन से पहले ब्रिटेन और भारत के बीच सप्ताह में 60 से अधिक उड़ानों का परिचालन किया जा रहा था। हरदीप पुरी की ओर से प्रतिबंध बढ़ाने के संकेत एक दिन पहले ही दे दिए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर फैसला कोविड-19 से निपटने के लिए बने मंत्रियों के समूह को करना है, जिसमें वह भी शामिल हैं।

A decision has been taken to extend the temporary suspension of flights to & from the United Kingdom till 7 January 2021: Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/LgjsSSLxFM