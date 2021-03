Batla House encounter : दिल्ली की अदालत ने सुनाया अहम फैसला, आतंकी आरिज खान को माना दोषी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सोमवार को अदालत ने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपी आतंकवादी आरिज खान को दोषी करार दिया है। इससे पहले अदालत के समाने अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सबूतों के साथ आरिज को दोषी साबित किया। आरिज की सजा पर 15 मार्च को फैसला आएगा।

Delhi Court held guilty and convicted Ariz Khan in Batla House encounter case; says the prosecution has successfully proved the case