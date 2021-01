BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली अस्पताल से कल होंगे डिस्चार्ज, एक दिन और रहने की जताई इच्छा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली अभी एक और दिन अस्पताल में ही रहेंगे। कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल ने एक बयान जारी कर बताया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गांगुली स्वस्थ्य हैं। वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि गांगुली एक दिन और अस्पताल में रहना चाहते हैं। इसलिए उन्हें गुरुवार को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा।

#SouravGanguly who is admitted here is doing well. He is clinically fit. He wanted to stay back in the hospital for one more today so he will go home tomorrow: Woodlands Hospital, Kolkata pic.twitter.com/PxNyZHxbEu