बंगाल चुनाव: ममता बनर्जी ने टी-स्टॉल पर खुद चाय बनाई, भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सीएम ममता बनर्जी ने अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी अपने चुनावी रणक्षेत्र नंदीग्राम पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अगले तीन दिन यहीं बिताने का मन बनाया है।

#WATCH: West Bengal CM Mamata Banerjee serves tea to everyone at a tea stall in Nandigram. The CM herself had tea at the stall. pic.twitter.com/0FwnNgZF44