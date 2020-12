Bengaluru violence : क्राइम ब्रांच ने पूर्व पार्षद रकीब जाकिर को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी

नई दिल्ली। करीब चार माह पूर्व बेंगलूरु में एक विवादित फेसबुक पोस्ट को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने हिंसक घटना को अंजाम दिया था। अब इस मामले में आरोपी पूर्व पार्षद रकीब जाकिर को बीती रात बेंगलूरु क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। केंद्रीय क्राइम बांच के संयुक्त आयुक्त संदीप पाटिल ने भी इस बात की पुष्टि की है। बेंगलूरु हिंसा में इसे एक अहम गिरफ्तारी माना जा रहा है।

Former Corporator Rakib Zakir was arrested last night in DJ Halli violence case: Sandeep Patil, Joint Commissioner, Central Crime Branch, Bengaluru