कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से रहें सावधान, कोई भी लापरवाही पड़ेगी भारी

नई दिल्ली। नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने मंगलवार को कहा कि अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं हैं। लोगों को ऐहतियात बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस ठंड के मौसम में बड़ी आबादी अभी भी कोरोना संक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील है। यूके वेरिएंट ने कई अन्य देशों और भारत में भी यात्रा की है, इस वेरिएंट का अपना रन हो सकता है और हम बहुत सावधान हैं। कोई लापरवाही करना गलत होगा।

The major population is still susceptible to #COVID19 infection in this cold weather. UK variant has travelled to several other countries & also to India, this variant may have its own run & we've to very careful. One can't be careless: Dr V K Paul, Member (Health), Niti Aayog pic.twitter.com/m2lgFfS9DS