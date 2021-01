भूटान के पीएम लोटे टीशिंग ने मोदी को दी बधाई, टीकाकरण को कोरोना के खिलाफ बताया ऐतिहासिक शुरुआत

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में टीकाकरण अभियान शुरू होने के तत्काल बाद भूटान के प्रधानमंत्री लोटे टीशिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोनकर इस बात की बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि मैं पीएम मोदी और भारत के लोगों को देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के ऐतिहासिक लॉन्चिंग के लिए बधाई देता हूं। हम आशा करते हैं कि यह टीका कोरोना महामारी की पीड़ा को समाप्त करने में पूरी तरह से प्रभावी साबित होगा। उन्होंने भारतीय डॉक्टरों की सफलता को पर खुशी भी जाहिर की है।

I would like to congratulate PM Narendra Modi & the people of India for the landmark launch of nationwide COVID-19 vaccination drive today. We hope it comes as an answer to pacify all the sufferings we have endured this pandemic: Bhutan PM Lotay Tshering pic.twitter.com/szmtD6djwb