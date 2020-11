किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, टिकरी-सिंधू बॉर्डर पर ट्रैफिक ब्लॉक

नई दिल्ली। कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ किसानों के जोरदार प्रदर्शन की वजह से तनाव को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने टिकरी-सिंधु बॉर्डर को आवाजाही के लिहाज से पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस बात की जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई है।

Tikri, Singhu borders are closed for any traffic movement: Delhi Traffic Police #DelhiChalo