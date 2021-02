NCLAT का बड़ा फैसला : दिल्ली जिमखाना बोर्ड संस्पेंड, नया प्रशासक होगा नियुक्त

नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल ने एलीटों के लिए चर्चित दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर एक चौंकाने वाला फैसला दिया है। ताजा फैसले में एनसीएलएटी ने जिमखाना बोर्ड को संस्पेंड कर दिया है। साथ ही भारत सरकार के कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय को नया प्रशासक नियुक्त करने को आदेश दिया है। अब इस मामले में अंतिम फैसला आने तक नया प्रशासक ही जिमखाना क्लब का प्रबंधकीय जिम्मेदारी संभालेंगे।

NCLAT rules that management of Delhi Gymkhana Club to be conducted by an Administrator to be nominated by the Union of India. Also directs that acceptance of new membership or fee or any enhancement thereof till disposal of waitlist applications be kept on hold. pic.twitter.com/Kt1q56Hs9c