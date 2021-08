कोरोना पर बड़ी राहत : 5 महीनों बाद सबसे कम संक्रमण मामले, केरल की ​स्थिति चिंताजनक

नई दिल्ली। देश में महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर की अटकलों के बीच राहत की खबर सामने आई है। बीते 24 घंटों में देशभर में कोविड—18 के नए मामलों में भारी गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में कोरोना के 28,204 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 373 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। यह आंकड़े करीब 5 महीने यानि 147 दिन में आए सबसे कम नए केस हैं। कोरोना की तीसरी लहर की खबरों के बीच यह राहत देने वाली खबर है।



एक्टिव मामले भी 4 लाख से नीचे

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 28,204 नए मामले सामने आए है। पिछले एक दिन में 373 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। 147 दिन यानी करीब 5 महीने के बाद सबसे कम नए केस दर्ज किए है। देश में जितने कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं उनमें 46 प्रतिशत से ज्यादा अकेले केरल से सामने आए है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या में भी एक ही दिन में 13,680 की कमी दर्ज की गई है। भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 3 लाख 88 हजार 508 है। अब तक 3 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं।

24 घंटों में 54 लाख 91 हजार से ज्यादा वैक्सीन दी गई

देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना मरीजों की पहचान के लिए 15 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। अबतक 48 करोड 32 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इस दौरान 54 लाख 91 हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। देशभर में अबतक 51 करोड 45 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज मिली है और 11 करोड़ से ज्यादा को दोनों डोज मिल चुकी हैं।

