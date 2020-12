संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान - आरएसएस का विश्वकोष थे एमजी वैद्यय

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक एमजी वैद्यय का शनिवार को निधन होने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में अपने निवास पर उन्हें अंतिम सम्मान दिया। वैद्यय को श्रद्धांजलि अपिर्तत् करने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि उनका जीवन आरएसएस का एक विश्वकोष था। वह आरएसएस और उसकी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति थे और जीवनभर उसके बढ़ावा देते रहे।

Maharashtra: RSS chief Mohan Bhagwat pays last respects to RSS ideologue MG Vaidya at his residence in Nagpur. Vaidya passed away at the age of 97 yesterday.



"His life was an encyclopedia of RSS. He lived RSS and its ideology," Bhagwat says. pic.twitter.com/puQ26DN65K