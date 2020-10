Bihar Assembly Polls: मतदान शुरू होने के साथ कई बूथों पर तकनीकी गड़बड़ी, बदला गया EVM

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के पहले चरण में 71 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस बीच कुछ इलाकों में तकनीकी गड़बड़ी की सूचना मिली है। बिक्रम के बूथ नंबर 152 और बाढ के बूथ संख्या 39 पर मतदान शुरू होते ही तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। दोनों ही बूथों पर तुरंत EVM बदले गए औरंगाबाद जिले के सभी 2573 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो चुका हैं. कुछ मतदान केंद्र पर 15 मिनट विलम्ब से मतदान शुरू होने की बात सामने आई हैं।

Voting for the first phase of #BiharElections underway; visuals from a polling station in Gaya pic.twitter.com/LOlxKLX09J