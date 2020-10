Bihar Assembly Election: पहले चरण के मतदान के बीच मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, की ये खास अपील

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election )के बीच 71 सीटों पर पहले चरण का मतदान बुधवार को शुरू हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के आठ मंत्रियों के भाग्य फैसला में शाम तक ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस बीच प्रदेश के दिग्गज नेता जनता से ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार के इस्तेमाल का अनुरोध कर रहे हैं।

बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले औरंगाबाद के ढिबरा में मिले दो जिंदा विस्फोटक, मची सनसनी

Bihar: Union Minister Giriraj Singh visited a temple in Barahiya, Lakhisarai.



He says," Election is the biggest festival of democracy. I appeal to everyone to exercise their right to vote." #BiharPolls pic.twitter.com/Xs73MjuBTZ