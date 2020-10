Bihar Assembly Polls: मतदान से पहले औरंगाबाद के ढिबरा में मिले दो विस्फोटक, CRPF ने समय रहते किया नष्ट

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Polls ) के बीच बुधवार को पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। कोरोना संकट के बीच खास दिशा निर्देशों के बीच ये मतदान शुरू किया गया है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मतदान शुरू होने से पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने औरंगाबाद के ढिबरा इलाके से दो विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने इन विस्फोटकों को नष्ट भी कर दिया है।

बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने जनता से की खास अपील, जानें क्या कहा

Two Improvised explosive devices recovered and defused by Central Reserve Police Force from Aurangabad's Dhibra area, earlier today.



Polling for the first phase of #BiharElections is underway.