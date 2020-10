Bihar Assembly Polls: तेजस्वी यादव ने मतदान से पहले बिहार की जनता से की खास अपील, जानें क्या कहा

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Polls )में 71 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से अपील की है। तेजस्वी यादव ने प्रदेश की जनता से ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अनुरोध किया है।

Voting for the first phase of the #BiharElections2020 will begin shortly. I appeal to people of the State to exercise their right to vote: Rashtriya Janata Dal leader Tejashwi Yadav pic.twitter.com/ocFvv0YptL