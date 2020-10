Bihar Assembly Polls: शेखपुरा में पीठासीन पदाधिकारी बेहोश, पहले घंटे में 5 फीसदी मतदान

नई दिल्ली। कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच सुबह सात बजे से बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly

Election ) के पहले चरण में 71 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। शेखपुरा बूथ पर पीठासीन अधिकारी ( Presiding Officer ) के बेहोश होने की जानकारी मिली है।

दरअसल शेखपुरा के हथियावां मीडिल स्कूल बूथ पर पीठासीन पदाधिकारी बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में ही उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। इधर, शेखपुरा विधानसभा के बूथ संख्या 154 पर मतदान कर्मियों पर मतदान बाधित करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणो ने हंगामा किया है।

5% voter turnout recorded till 8 am in the first phase of #BiharAssemblyElection2020