Good News: Indian Railway ने लिया फेस्टिवल ट्रेनें चलाने का फैसला, आज से पटरी पर दौड़ेगी शताब्दी एक्सप्रेस

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच मुश्किलों का सामने कर रही भारतीय रेलवे ( Indian Railway ) एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। लॉकडाउन और अनलॉक प्रक्रिया के जरिए सरकार लगातार चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों को पटरी पर लाने में जुटी हुई है। इस बीच 28 अक्टूबर से शताब्दी ट्रेनों को भी शुरू किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे ने पहल करते हुए दीपावली जैसे बड़े त्योहार को देखते हुए मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद के बीच 28 अक्टूबर 2020 से स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है।

WR to run Special Shatabdi Exp between Mumbai Central & Ahmedabad from 28th October,2020 for the convenience of passengers.



Booking will open from tomorrow at nominated PRS counters & on IRCTC website. pic.twitter.com/dIKRRMSYdJ