Bihar Assembly Election: BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा की अपील- जरूर डालें वोट, रखें Covid 19 की सावधानियां

नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के पहले चरण का मतदान जारी है। इस बीच तमाम दिग्गज नेता लोगों से अपने मताधिकार के इस्तेमाल की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda ) ने भी बिहार की जनता से खास अपील की है।

जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। आपका मत ही लोकतंत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि कोविड संबंधी सावधानियों का ध्यान रखते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर हिस्सा लें।

बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच मची सनसनी, औरंगाबाद में मिले दो जिंदा विस्फोटक, जानें फिर क्या हुआ

I appeal to all voters to participate in this festival of democracy while taking precautions against #COVID19, tweets BJP president JP Nadda



Polling for the first phase of #BiharElections is underway. pic.twitter.com/HSA4xysn7A