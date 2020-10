Bihar Election: चरम पर बिहार चुनाव की सरगर्मी, पीएम मोदी तीन तो राहुल गांधी करेंगे दो चुनावी रैली

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Election 2020 ) की सरगर्मी तेज है। एक ओर जहां आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। वहीं, दूसरी ओर कई सीटों पर आज दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैली भी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां बिहार में तीन चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो सीटों पर अपनी हुंकार भरेंगे।

Congress leader Rahul Gandhi to address two rallies in Valmikinagar and Kusheshwar Asthan (Darbhanga) today. (file pic) #BiharElections2020 pic.twitter.com/iVPhO6yFSX