Bihar Election: बिहार में 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू, 1,066 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी कैद

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabha Chunav) के लिए आज पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण में राज्य में 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं, मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

Voting for the first phase of #BiharElections underway; visuals from a polling station in Gaya pic.twitter.com/LOlxKLX09J

Gaya: People deployed on polling duties seen wearing masks and gloves; sanitizers to be used during the voting that will begin shortly, which is first of its kind after #COVID19 pandemic. #BiharElections pic.twitter.com/WuF6C0jx2h