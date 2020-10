Bihar Election: कांग्रेस और लोजपा का घोषणापत्र जारी, जानें दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों से क्या किया वादा?

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Vidhan Sabha Chunav ) की सरगर्मी चरम पर है। जैसे-जैसे मतगान का समय नजदीक आते जा रहे है, सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। इसी कड़ में लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और कांग्रेस ( Congress ) पार्टी ने अपना घोषणा पत्र ( Manifesto ) जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने चुनावी घोषणा पत्र में कई दावे और वादे किए हैं। लोजपा ने जहां अपने घोषणा पत्र में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की प्रमुखता दी है। वहीं, कांग्रेस ने एक के बाद एक कई वादों की झड़ी लगा दी है।

