Corona के कारण Bihar में बिगड़े हालात, Lockdown पर राज्य सरकार आज लेगी अहम फैसला?

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) की चपेट में है। ज्यादा इलाकों में यह महामारी फैल चुका है। वहीं, कुछ राज्यों में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आलम ये है कि वहां लॉकडाउन ( India Lockdown ) और पाबंदियां जारी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार लॉकडाउन ( Lockdown in Bihar ) को लेकर आज अहम फैसला लेगी। दरअसल, नीतीश सरकार ( Nitish Government ) द्वारा राज्य में लगाई गई पाबंदियों की मियाद 16 अगस्त को खत्म हो गई। ऐसे में आज लॉकडाउन को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

Lockdown पर फैसला आज

दरअसल, बिहार में भी कोरोना ( coronavirus in Bihar ) का मामला काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं, राज्य में बाढ़ ( Flood in Bihar ) का कहर भी जारी है। लिहाजा, कुछ जिलों में स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों ( corona cases in Bihar ) का आंकड़ा एक लाख के पार पहुंच चुका है, जबकि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में औसतन हर दिन दो हजार से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं, कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,383 पहुंच चुका है। इनमें 31059 एक्टिव केस हैं। वहीं, 72,324 लोग ठीक हो चुके हैं। जबकि, 537 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 जुलाई को 16 अगस्त तक के लिए कई सारी पाबंदियां लगा रखी थी, जिसकी मियाद खत्म हो चुकी है। लिहाजा, लॉकडाउन (Nitish Government on Lockdown) पर आज नीतीश सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉकडाउन ( Bihar Lockdown ) को लेकर राज्य सरकार आज दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि नई गाइडलाइंस ( Lockdown Guidelines ) में कुछ बदलाव हो सकता है। यहां आपको बता दें कि राज्य में धार्मिक स्थल, बस सर्विस, भीड़-भाड़, राजनीतिक, धार्मिक, समाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगी थी। हालांकि, सरकार ने कुछ चीजों में ढील भी दी थी। प्राइवेट, व्यवसायिक संस्थानों को खोला गया था। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। पार्क, शिक्षण संस्थान, जिम अभी भी राज्य में बंद हैं। चर्चा ये है कि इस बार सरकार कुछ और ढील दे सकती है। लेकिन, कोरोना संक्रमितों का आंकडा राज्य में लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) से राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के लिए कहा था। यहां आपको बता दें की राज्य में पिछले 24 घंटे में 67 हजार 212 सैंपलों की जांच हुई है। वहीं, अब तक बिहार में 16 लाख 79 हजार 462 सैंपलों की जांच की जा चुकी है।