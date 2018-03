नई दिल्ली। काफी समय से ईवीएम मशीन (EVM) को लेकर चल रही देश में बहस पर अब बीजेपी झुकती जा रही है। भविष्य में ईवीएम मशीन (EVM) की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग पर अब बीजेपी सहमति जताती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि यदि सभी दलोें के बीच सहमति बनती है तो भविष्य में ईवीएम (EVM) की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने पर विचार किया जा सकता है। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि, ‘मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहूंगा कि बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम (EVM) से चुनाव कराए जाने का फैसला बड़े स्तर पर सहमति बनने के बाद लिया गया था। अगर आज फिर से ऐसी ही नौबत आती है कि भविष्य में चुनाव फिर से बैलेट पेपर के जरिए ही कराया जाना चाहिए, तो इस बात पर भी हम सहमति बनाकर विचार कर सकते हैं।’

कांग्रेस की मांग, बैलेट पेपर से हो चुनाव

बता दें कि कल कांग्रेस ने अपने 84वें महाअधिवेशन में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके साथ ही कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मोदी सरकार के सुझाव को भी सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने 84वें महाअधिवेशन में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के सरकार के प्रस्ताव को संविधान की दृष्टि से अनुचित और अव्यवहारिक करार दिया। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि एक साथ चुनाव कराने की बीजेपी की चाल गलत है। यह संविधान की दृष्टि से अनुचित है और व्यवहारिक भी नहीं है। इसके गंभीर परिणाम होंगे, जिनकी पूरी तरह से पड़ताल की जानी चाहिए और इस पर राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए।

