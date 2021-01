पुड्डुचेरी के भाजपा विधायक केजी शंकर का दिल का दौरा पडऩे से मौत

पुड्डुचेरी। पुड्डुचेरी के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता एवं विधायक के जी शंकर का रविवार को हृदयगति रूक जाने से निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। इस खबर के बाद पुड्डुचेरी में शोक की लहर है। सभी भाजपा नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। मौजूदा समय में उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो पुत्र हैं।

Puducherry: BJP MLA & state party treasurer KG Shankar passes away due to cardiac arrest at the age of 72.