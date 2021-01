आवासीय बिल्डिंग को होटल में कंवर्ट करने को लेकर सोनू पर बीएमसी की बड़ी कार्रवाई

महाराष्ट्र। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि जुहू में एक छह मंजिला आवासीय इमारत को कथित तौर पर बीएमसी की अनुमति के बिना एक होटल में बदल दिया गया है। अभी तक इससे आगे की जानकारी नहीं मिल सकती है। ना ही इस बारे में सोनू सूद की ओर से कोई बयान आया है।

Maharashtra: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has filed a police complaint against actor Sonu Sood (in file photo) for allegedly converting a six-storey residential building in Juhu into a hotel without BMC's permission. pic.twitter.com/49FU1Y3iGJ