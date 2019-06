महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण जायज, लेकिन करना होगा 16% से कम : बॉम्बे हाईकोर्ट

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की मराठा आरक्षण की नीति को सही बताया है। लेकिन राज्य सरकार की 16 फीसदी आरक्षण प्रस्ताव को घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12 फीसदी और सरकारी नौकरियों में 13 फीसदी करने के लिए कहा है। चुनावी साल में Bombay High Court के इस फैसले का बड़ा असर हो सकता है।

