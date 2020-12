Burevi Cyclone : अमित शाह ने की तमिलनाडु और केरल के सीएम से बात, मदद का दिया भरोसा

नई दिल्ली। तमिलनाडु और केरल में चक्रवाती तूफान बुरेवी के खतरे को देखते हुए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से इस प्राकृतिक आपदा को लेकर बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने मोदी सरकार की ओर से तमिलनाडु और केरल के लोगों की हर संभव सहायता का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बता दें कि चक्रवाती तूफान बुरेवी के मद्देनजर एनडीआरएफ की 26 टीमें पहले से ही दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में तैनात हैं।

Union Home Minister Amit Shah speaks to Tamil Nadu CM & Kerala CM, in the wake of Cyclone Burevi.



He says, "Modi government is committed for all possible support to help people of Tamil Nadu and Kerala. Several teams of NDRF are already deployed in both the States."



(file pic) pic.twitter.com/xDgkKJh4bz