नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन ( hizbul mujahideen ) के कमांडर बुरहान वानी ( burhan wani ) की बरसी पर घाटी में रेल अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अलगाववादियों ने आज कश्मीर में बंद का आह्वान किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है।

इंटरनेट सेवा बंद

बुरहान वानी की बरसी पर घाटी में तनाव का काफी बढ़ गया है। जगह-जगह बंद का आह्वान किया गया है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक दिन के लिए घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है।

इधर, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक की अगुवाई वाले अलगाववादी दलों ने लोगों से कश्मीर बंद करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि 'बुरहान वानी की शहादत' के लिए बंद बुलाया गया है।

