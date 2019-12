CAA विरोध के नाम पर उपद्रवियों का तांडव, रेलवे को हुआ 88 करोड़ रुपए का नुकसान

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। असम से शुरू हुई हिंसक प्रदर्शन की आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। इस दौरान प्रदर्शनकारी पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं और नुकसान अभी भी पहुंचा रहे हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने अपने नुकसान का पूरा ब्यौरा जारी किया है।

रेलवे को हुआ 88 करोड़ रुपए का नुकसान

इंडियन रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं में रेलवे को 88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें 72 करोड़ रुपए का नुकसान तो सिर्फ ईस्टर्न (पूर्वी) रेलवे को हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में 13 करोड़ रुपये की संपत्ति और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन में 3 करोड़ रुपये की संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई है। आंलोदन के नाम पर नुकसान के मामले में साउथ-इस्टर्न रेलवे का खड़कपुर इलाका है, जबकि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के असम के इलाकों में भी कई जगहों पर उपद्रवियों ने रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है।

Indian Railway: Railways property worth Rs 88 Cr damaged in protests against citizenship act- property worth Rs 72 Cr damaged in Eastern Railway Zone, property worth Rs 13 Cr damaged in South Eastern Railway Zone and property worth Rs 3 Cr damaged in NorthEast Frontier Zone pic.twitter.com/THXeJ9BFEp