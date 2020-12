कैबिनेट की बैठक में फैसला, पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि कैबिनेट की बैठक में देश में बड़े स्तर पर पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का ऐलान किया है।

Cabinet has taken a decision to launch PM- Wi-fi Access Network Interface-to unleash a massive wi-fi network in the country. Public data centres will be opened in the country. There will be no licence, fee or registration for it: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/KP6fYkqL7R