WHO ने कोरोना वायरस को घोषित किया महामारी, भारत ने 15 अप्रैल तक सभी गैर जरूरी वीज़ा किए रद्द

नई दिल्ली। जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में हाहाकार मचा हुआ है। लिहाजा कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दुनियाभर के देश अलर्ट मोड़ में हैं और एहतियातन कई तरह के कदम उठा रहे हैं।

इसी कड़ी में भारत में भी कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है। लिहाजा इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार कई तरह के उपाय कर रही है। अब भारत सरकार ने एक जरूरी फैसला लेते हुए कोरोना वायरस के चलते गैर जरूरी सभी वीज़ा रद्द कर दिए हैं। यानी कि अब 13 मार्च से 15 अप्रैल तक कोई भी विदेश से भारत नहीं आ पाएगा। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है।

भारत सरकार ने यह फैसला मंत्रिमंडल समूह की बैठक में लिया है। फैसले में कहा गया है कि 13 मार्च से 15 अप्रैल के बीच केवल राजनयिकों को वीजा अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को वीजा नहीं मिलेगा।

भारत आने वाले यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा

मंत्रिमंडल समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र / अंतरराष्ट्रीय संगठनों, रोज़गार, परियोजना वीजा को छोड़कर सभी तरह के मौजूदा वीजा को 15 अप्रैल 2020 तक निलंबित कर दिए गए हैं।

15 अप्रैल के बाद चीन, इटली, ईरान, कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों सहित सभी विदेशी नागरिक जो भारत आने वाले हैं, उन्हें कम से कम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा।

