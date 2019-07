विमान सौदे में भ्रष्टाचार पर CBI की बड़ी कार्रवाई, आर्म्स डीलर संजय भंडारी सहित कुछ IAF अधिकारियों पर केस

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI ) ने वर्ष 2009 में ट्रेनर विमानों की खरीदी के मामले में भारतीय वायुसेना के अज्ञात अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय ( Home Ministry ) और रॉबर्ट वाड्रा ( Robert Vadra ) के करीबी हथियार कारोबारी संजय भंडारी ( Sanjay Bhandari ) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

दरअसल शुक्रवार से ही आर्म्स डीलर संजय भंडारी के ठिकानों पर सीबीआई की ओर से छापेमारी ( CBI raid ) की जा रही है। इस मामले में स्विट्जरलैंड स्थित पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।



दरअसल 2009 में 75 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ( CBI Raid ) ने शिकंजा कसना शुरू किया है। इस केस के चलते केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI ) ने हथियार कारोबारी संजय भंडारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। संजय भंडारी के ठिकानों से CBI को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं।

Delhi: central bureau of investigation (CBI) has conducted a raid at the official premises of fugitive Arms dealer Sanjay Bhandari in an ongoing case. Incriminating documents have been recovered, further investigation to continue. pic.twitter.com/jQPs2qjdtO