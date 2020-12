सीडीएस Bipin Rawat ने चीन से दोस्ती करने पर ओली को दी नसीहत, श्रीलंका का हश्र देख ले नेपाल

नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस ( CDS ) बिपिन रावत ( Bipin Rawat )ने चीन के साथ संबंधों को लेकर पड़ोसी मुल्क नेपाल को अलर्ट किया है। रावत ने कहा है कि नेपाल को श्रीलंका समेत अन्य देशों से सीख लेनी चाहिए।

सीडीएस ने नेपाल को नसीहत दी कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र है, लेकिन श्रीलंका का हश्र देखकर उसके सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की सद्भावना किसी डोर से नहीं जुड़ी है।

पड़ोसी मुल्क नेपाल को सीडीएस जनरल बिपिन रावत सीधी नसीहत दी है। ये नसीहत है चालक देश चीन से दोस्ती ना बढ़ाने की। रावत ने कहा है कि श्रीलंका समेत अन्य देशों ने चीन से दोस्ती कर इसका अंजाम भुगता है। ऐसे में नेपाल को सावधान रहने की जरूरत है।

रावत ने कहा कि नेपाल को श्रीलंका और अन्य देशों से सीखना चाहिए, जिन्होंने इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी समझौते किए हैं।

जनरल रावत का ये बयान तब आया है जब चीन कई परियोजनाओं के साथ हिमालयी राष्ट्र में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। बिपिन रावत ने इसके साथ ही नेपाल और भारत के बीच मजबूत संबंध की तुलना हिमालय की ऊंचाई और हिंद महासागर की गहराई से की।

ऐसे की भारत-नेपाल दोस्ती की तुलना

सीडीएस रावत ने भारत-नेपाल के बीच मजबूत संबंध पर जोर देते हुए जनरल रावत ने कहा कि दोनों देशों के बीच का संबंध हिमालय जितना ऊंचा और हिंद महासागर जितना गहरा है।

रावत ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की महत्‍ता को दोहराया और कहा कि भारत और नेपाल अद्वितीय हैं और सदियों से मौजूद हैं। इनके बीच काफी पवित्र और मजबूत संबंध हैं।





This time we are witnessing that our private industry is also motivated, they need your support. I feel that in case of war in future, we will win it through indigenous weapons: CDS General Bipin Rawat at DRDO pic.twitter.com/kDzCIptaHp